Merck: Kursziel bei 210,63 € - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck wird nach Ansicht der Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 210,63 € mit einem Potenzial von -21,95%.

• Am 14.04.2023 hat sich die Aktie um 0,00% entwickelt.

• Das aktuelle Kursziel für Merck beträgt 210,63 €.

• Der Guru-Rating-Wert beträgt nun ebenfalls 2,33.

In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei -5,14%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere dreizehn bewerten sie als “Kauf”. Vier Experten halten sich neutral und ein weiterer gibt ein Verkaufsrating ab. Insgesamt ist somit noch immer eine Mehrheit der Meinung, dass die Aktie Potenzial besitzt (78,26%).

Zusätzlich zeigt das Guru-Rating einen positiven Trend an.