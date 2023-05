Merck: Kursziel bei 210,63 € - Analysten sehen großes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck ist laut Experten aktuell unterbewertet und bietet großes Potenzial für Investoren. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 210,63 €, was einem Anstieg um +30,62% entsprechen würde.

• Am 10.05.2023 verzeichnete die Merck-Aktie eine Kursentwicklung von -0,80%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,09

• Derzeit empfehlen 82,61% der Analysten einen Kauf

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -2,69%. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Markt momentan eher pessimistisch gestimmt ist.

Allerdings sind sich Bankanalysten einig: sollte das Kursziel erreicht werden, winkt ein beachtliches Plus für Investoren.

Während einige Experten die positiven Perspektiven teilen und zum Kauf raten (6), gibt es auch neutrale Stimmen (3) sowie eine negative Einschätzung (1).

Alles in allem jedoch überwiegt mit...