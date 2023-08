Merck: Kursziel bei 200,94 EUR - Analysten sehen Potenzial von +25,35%

Am gestrigen Handelstag hat Merck eine negative Kursentwicklung von -0,28% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen jedoch insgesamt ein Plus von +1,49% verbuchen. Die Stimmung auf dem Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Merck liegt bei 200,94 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +25,35% eröffnen. Von insgesamt 25 Analysten empfehlen 21 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für neutral bewertet. Lediglich vier Experten sprechen sich gegen einen Kauf aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Wertung von 4,08 unverändert positiv und unterstützt somit die Einschätzung der meisten Analysten.

Insgesamt sehen aktuell also rund +84% der befragten Experten eine...