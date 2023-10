Merck: Kursziel bei 117,73 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Merck zeigt eine positive Kursentwicklung. Gestern legte sie am Finanzmarkt um +0,17% zu. In der vergangenen Handelswoche verlor sie allerdings -0,70%. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten liegt aktuell bei einem mittelfristigen Kursziel von 117,73 EUR für die Merck-Aktie. Das bedeutet ein erwartetes Kurspotenzial in Höhe von +19,65%.

13 Analysten bewerten das Wertpapier als starken Kauf und fünf weitere Experten empfehlen den Kauf der Aktie. Doch nicht alle teilen diese Einschätzung – zehn haben sich neutral positioniert und raten zur “Halten”-Bewertung.

Das Guru Rating bleibt unverändert bei 4,11.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Bewertung liegt somit bei +64,29%.