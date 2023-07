Merck: Kursziel 113,73 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck ist nach Ansicht der Bankanalysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Wertpapier liegt bei 113,73 EUR und somit um +7,90% höher als der aktuelle Kurs.

• Merck-Entwicklung: +0,28% am 05.07.2023

• Mittelfristiges Kurspotenzial beträgt +7,90%

• Positive Einschätzung durch 67,86% aller Analysten

Am Finanzmarkt verzeichnete die Aktie von Merck gestern einen Anstieg um +0,28%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein positiver Trend festgestellt werden mit einem Gesamtanstieg von +1,97%. Die Stimmung an den Märkten scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Mercks Aktie liegt laut Bankanalysten bei 113,73 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial von bis zu +7,90%. Allerdings sind nicht alle Experten derselben...