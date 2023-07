Merck: Kursziel bei 112,96 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch und die Bankanalysten sind sich einig: das mittelfristige Kursziel von Merck liegt bei 112,96 EUR.

• Merck mit -0,26% am Finanzmarkt

• Mittelfristiges Kursziel bei 112,96 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”

Trotz des schwachen Trends halten 20 Experten an einer optimistischen Einschätzung fest. So sehen derzeit 14 Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere sechs empfehlen einen Kauf. Neun Experten geben eine neutrale Bewertung ab und nur einer rät zum Verkauf.

Das positive Guru-Rating, das unverändert auf “Guru-Rating ALT” bleibt, rundet diese Einschätzungen ab. Wenn dies alles zutrifft könnte also ein Kurspotenzial von +16,33% erreicht werden –...