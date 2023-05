Merck: Kurspotenzial von +4,55% auf 112,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck ist nach Ansicht der Analysten aktuell nicht richtig bewertet.

Am gestrigen Tag stieg die Aktie um +0,06%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +0,36%.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +0,06% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Merck beträgt 112,70 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Das durchschnittliche Kursziel für Merck liegt bei einem Aufwärtspotenzial von +4,55%, was einer Zielmarke von 112,70 EUR entspricht.

13 Analysten empfehlen einen Kauf und sechs weitere setzen auf ein positives Rating mit “Kaufen”.

Acht Experten sind neutral eingestellt und sprechen eine Halteempfehlung aus.

Nur einer spricht sich gegen eine Investition in die Aktie aus.

82,14% der Analysten schlagen somit eine positive Richtung ein.

In Summe lässt sich sagen: Geht es nach dem...