Merck: Kurspotenzial von +17,31% auf das Kursziel von 113,21 EUR

Die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmakonzerns Merck hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,02% verzeichnet. Gestern allein stieg sie um weitere +1,01%. Die Stimmung am Markt ist derzeit überwiegend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Merck liegt bei 113,21 EUR. Dies entspricht einem Anstiegspotenzial von +17,31%, wenn die Einschätzungen der Bankanalysten zutreffen. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen 14 die Aktie als starken Kauf und weitere 6 sehen sie positiv als “Kauf”. Neun Experten bewerten sie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Merck bleibt unverändert bei 4,10. Insgesamt sind demnach zwei Drittel der Analysten positiv gestimmt.

