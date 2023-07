Merck: Kurspotential von 32,34% auf 209,10 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie des deutschen Pharmaunternehmens Merck hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +4,22% zugelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete sie einen Anstieg von weiteren +0,64%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 209,10 EUR und könnte somit ein Potential von +32,34% eröffnen. Von insgesamt 23 Analysteneinschätzungen empfehlen derzeit 20 die Aktie zum Kauf oder zeigen Optimismus durch eine “Halten”-Bewertung. Der Guru-Rating-Indikator blieb mit einem Wert von 4,17 unverändert positiv.

Es bleibt abzuwarten ob die Erwartungen der Analysten eintreffen werden und sich das Kurspotenzial vollständig realisiert.