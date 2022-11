Merck KGaA, Darmstadt, und p-Chip Corporation arbeiten zusammen, um das Vertrauen und die Transparenz in maschinengesteuerten industriellen Wertschöpfungsketten zu verbessern

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Finanztrends Video zu Merck



mehr >

Chicago (ots/PRNewswire) -Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3697073-1&h=1374920041&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3697073-1%26h%3D1889749971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.emdgroup.com%252Fen%26a%3DMerck%2BKGaA%252C%2BDarmstadt%252C%2BGermany&a=Merck+KGaA%2C+Darmstadt%2C+Deutschland), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, und die p-Chip Corporation, ein Unternehmen, das die Verfolgung physischer Produkte und Materialien mit seiner bahnbrechenden Mikrotransponder-Technologie revolutioniert, gaben heute den Abschluss einer gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung bekannt, um eine neue Lösung zu entwickeln und zu implementieren, die ein nie dagewesenes Maß an digitalem Vertrauen in industrielle Wertschöpfungsketten, die mit der Kommunikation von Gerät zu Gerät (Machine-to-Machine, M2M) verbunden sind, bietet.„Die Prozesse und Technologien, die die Produktentwicklung vorantreiben, entwickeln sich rasant weiter", sagte Bill Eibon, CTO der p-Chip Corporation. „Aber die Methoden zur Überwachung dieser Prozesse müssen mit der Produktionstechnologie Schritt halten. Diese Vereinbarung wird die Sichtbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung auf ein Niveau heben, das nicht nur revolutionär, sondern auch absolut notwendig für die maschinengestützten Realitäten unserer modernen industriellen Wertschöpfungsketten ist."Die Blockchain-Lösung der Merck KGaA, Darmstadt, ist eine patentierte Technologie, die es ermöglicht, digitale Daten mit Objekten der realen Welt zu verankern, indem Krypto-Anker genutzt werden, um Krypto-Objekte und damit digitale Zwillinge zu schaffen. Die p-Chip-Mikrotransponder-Technologie wird als Enabler des digitalen Zwillings für die Merck KGaA, Darmstadt, eingesetzt und ermöglicht digitale Zwillingsfunktionen wie digitale Rückverfolgbarkeit, Mensch-Maschine-Zusammenarbeit und die Automatisierung komplexer Prozesse durch Smart Contracts.Die gemeinsame Entwicklungsvereinbarung konzentriert sich auf die Verbesserung der M2M-Sichtbarkeit und -Kommunikation zwischen Tausenden von Unternehmen und Anbietern.Informationen zur p-Chip CorporationSeit 2017 revolutioniert die p-Chip Corporation mit ihrer bahnbrechenden Mikrotransponder-Technologie die Verfolgung von physischen Produkten und Materialien. Der Kryptoanker von p-Chip ist äußerst langlebig und klein wie ein Salzkorn und funktioniert als ein digitaler Zwilling für physische Gegenstände, was bahnbrechende Transparenz und Sicherheit zu einem skalierbaren Preis bietet. Von der Pharmazie bis zur Elektronik, von Automobilkomponenten bis zu landwirtschaftlichen Inhaltsstoffen verlassen sich Unternehmen weltweit auf die patentierten p-Chip-Mikrotransponder, um Geschäftsinformationen zu erschließen, Marken- und Produktintegrität zu schützen und den Umsatz zu steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.p-chip.com.Informationen zu Merck KGaA, Darmstadt, DeutschlandMerck KGaA, Darmstadt, Deutschland, ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Life Science, Gesundheitswesen und Elektronik tätig ist. Mehr als 60.000 Mitarbeiter arbeiten jeden Tag daran, das Leben von Millionen von Menschen positiv zu verändern, indem sie das Leben lebenswerter und nachhaltiger gestalten. Von der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten beschleunigen, über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung der schwersten Krankheiten bis hin zur Ermöglichung der Intelligenz von Geräten – das Unternehmen ist überall präsent. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.Das Unternehmen hält weltweit die Rechte an dem Namen und der Marke „Merck". Die einzigen Ausnahmen sind die Vereinigten Staaten und Kanada, wo die Unternehmensbereiche der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, als MilliporeSigma im Bereich Life Science, EMD Serono im Bereich Gesundheitswesen und EMD Electronics im Bereich Elektronik bekannt sind. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1668 sind wissenschaftliche Erforschung und verantwortungsvolles Unternehmertum der Schlüssel zum technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt des Unternehmens. Noch heute ist die Gründerfamilie die Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Unternehmens.libby.cortez@p-chip.comKontakt:libby cortezlibby.cortez@p-chip.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/merck-kgaa-darmstadt-und-p-chip-corporation-arbeiten-zusammen-um-das-vertrauen-und-die-transparenz-in-maschinengesteuerten-industriellen-wertschopfungsketten-zu-verbessern-301670308.htmlOriginal-Content von: p-Chip Corporation, übermittelt durch news aktuell