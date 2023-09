Merck & Co. Quartalsbericht: Aktionäre erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

ARTIKEL:

Die Merck & Co. Inc., mit Hauptsitz in Kenilworth, USA, wird in 46 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Merck Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 251,9 Milliarden Euro sorgt die Veröffentlichung der Quartalszahlen für große Erwartungen an den Aktienmarkt. Analysten gehen laut Datenanalyse davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Merck einen Umsatz von 13,94 Milliarden Euro und nun wird ein Anstieg um +2,10 Prozent auf 14,24 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +4,30 Prozent erhöhen und bei 3,16 Milliarden Euro liegen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten...