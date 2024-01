Merck im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Auto Trader Group":

Das Stimmungsbarometer und der Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern eine entscheidende Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Merck zeigt die Anzahl der Beiträge eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Merck weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Merck bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Merck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 156,81 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (143,05 EUR) weicht somit um -8,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (148,24 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,5 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Merck-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Merck derzeit eine Dividendenrendite von 1,41 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,63%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") 14,81 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,17 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -6,94 Prozent, wobei Merck aktuell 15,03 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.