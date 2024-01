Merck-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Merck & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") um mehr als 18 Prozent niedriger, was einer Rendite von 7,1 Prozent entspricht. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 19,82 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Merck & mit 12,72 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Merck & ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 0,72 und der RSI25 bei 20,71, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Merck & aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" darstellt. Die Dividendenpolitik wird daher von unseren Analysten neutral bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 12 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 121,69 USD, was einer potenziellen Steigerung von 3,82 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Merck &-Aktie von Analysten eine "Gut"-Empfehlung.