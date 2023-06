Merck: Analysten sehen mittelfristiges Potenzial - Kursziel von 115,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Nach Ansicht von Experten ist die Merck-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 115,67 EUR, was einem Potenzial von +9,53% entspricht.

• Merck legte am 05.06.2023 um +0,37% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14

• Von insgesamt 28 Analysten bewerten aktuell nur einer die Aktie negativ

Am gestrigen Handelstag konnte Merck an Wert zulegen und verzeichnete ein Plus von +0,37%. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein positiver Trend festgestellt werden (+3,45%). Die Stimmung am Markt scheint daher optimistisch zu sein.

Die meisten Bankanalysten gehen davon aus, dass das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt momentan 115,67 EUR und somit könnte sich für Investoren eine Chance ergeben einen Gewinn von über...