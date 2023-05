Merck: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 110,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Merck-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 110,51 EUR. Dies würde Investoren eine Chance auf eine Rendite von +3,46% bieten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Am gestrigen Tag sank die Aktie um -0,46%

• Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine positive Bilanz mit +1,98%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Obwohl die letzten Tage für das Unternehmen positiv verlaufen sind – mit einer Zunahme um fast zwei Prozent in den letzten Handelstagen – herrscht am Markt momentan zumeist Pessimismus.

Insgesamt haben 13 Analysten ein klares Kaufsignal gegeben und sechs sehen Merck immer noch optimistisch als kaufenswert an.

Auch wenn acht weitere nur zum Halten raten und lediglich einer zur sofortigen Verkaufsentscheidung rät ist...