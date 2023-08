Merck: Analysten sehen Potenzial von +25,98% - Kursziel bei 200,94 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Merck an Wert und schloss mit einem Minus von -0,41%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Verlust von insgesamt -2,33%. Diese Entwicklung überrascht Analysten jedoch nicht.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 200,94 EUR. Sollte sich ihre Einschätzung bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potenzial von +25,98% eröffnen. Allerdings sind einige Experten aufgrund des schwachen Trends skeptisch.

Von insgesamt 25 befragten Analysten empfehlen 7 die Aktie als starken Kauf und weitere 14 setzen das Rating auf “Kauf”. Drei Experten stufen sie neutral als “halten” ein und lediglich einer rät zum Verkauf. Die überwiegende Mehrheit ist also optimistisch gestimmt (84%). Auch das Guru-Rating bleibt stabil bei hohen 4,08 Punkten.

Disclaimer: Dieser Artikel...