Merck: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 116,85 EUR

Die Aktie von Merck verzeichnete gestern eine leichte Abnahme um -0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Rückgang von -0,58%, was auf eine derzeit neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Doch laut Bankanalysten liegt das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 116,85 EUR. Sollten sie Recht behalten, könnte dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +20,22% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Aktuell empfehlen 13 Analysten die Merck-Aktie als starken Kauf und weitere fünf als Kauf. Zehn Experten geben jedoch eine neutrale Bewertung ab.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,11 unverändert.

Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung beträgt insgesamt +64,29%.

Abschließend ist zu sagen: Diese positive...