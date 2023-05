Merck: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 110,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Merck-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 110,35 EUR und bietet damit ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +3,85% zum aktuellen Niveau.

• Merck legt gestern um -0,20% zu

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Am Finanzmarkt verzeichnete die Aktie am Vortag eine leichte negative Entwicklung (-0,20%), nachdem sie in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +0,56% zulegen konnte. Die Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und raten mehrheitlich zum Kauf (67,86%).

Dennoch halten sich einige Experten zurück oder empfehlen sogar einen Verkauf (1/13). Das Guru-Rating beläuft sich weiterhin auf 4,11.