Merck: Analysten sehen Kursziel von 115,26 EUR

Mercks Aktienpreis stieg am vergangenen Tag um +0,69%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg ergibt sich ein Plus von +0,52%, was den Markt aktuell neutral stimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Merck liegt bei 115,26 EUR. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung von +12,80% gegenüber dem aktuellen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends.

13 Analysten haben eine positive Meinung zur Aktie und bezeichnen sie als “starker Kauf”. Sechs weitere Experten sind ebenfalls optimistisch und empfehlen einen Kauf. Neun Fachleute geben das Rating “halten”. Nur ein einziger Analyst bleibt skeptisch und rät zum Verkauf der Aktie.

Insgesamt ist der Anteil der Optimisten mit einem Wert von +65,52% höher als die Neutral- oder Negativbewertungen. Das bewährte...