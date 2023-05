Merck: Analysten sehen Kursziel bei 210,63 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck hat in den letzten Tagen an Wert verloren. Gestern lag die Kursentwicklung bei -0,63%. Insgesamt beträgt der Verlust in einer Handelswoche -0,81%.

• Am 26.05.2023 notierte Merck mit einem Minus von -0,63%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 210,63 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09

Trotzdem scheint das Potenzial der Aktie nach Meinung der meisten Bankanalysten noch nicht ausgeschöpft zu sein. Derzeit sind sechs Experten davon überzeugt, dass es sich lohnt die Aktie zu kaufen und weitere dreizehn bewerten sie als Kaufempfehlung.

Das mittelfristige Kursziel für Merck wird im Durchschnitt auf 210,63 EUR geschätzt. Sollten die Analysten Recht behalten und sich dieser Wert tatsächlich erreichen lassen,dann hätte dies einen Anstieg um +27,85% zur Folge.

Zum Abschluss lässt sich sagen: Die...