Merck: Analysten sehen Kursziel bei 209,10 EUR – ein Potenzial von fast 40%

Die Aktie des Pharmakonzerns Merck verzeichnete am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,44%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte der Wert sogar um insgesamt +2,50% zulegen. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch.

Doch wie schätzen die Bankanalysten die Lage ein? Das mittelfristige Kursziel für Merck liegt aktuell bei 209,10 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, läge das Kurspotenzial bei fast 40%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Prognose nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere 13 das Halten. Lediglich drei Experten stufen Merck neutral ein. Dies ergibt einen Anteil von +86,96% an Analysten mit einer positiven Einschätzung.

