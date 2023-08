Merck: Analysten sehen Kursziel bei 113,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,27% zugelegt und am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +1,77% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 113,12 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial von +16,12%. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen 20 (66,67%) die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest noch für einen starken Kauf. Sechs weitere Experten teilen diese positiven Erwartungen und raten zum Kauf. Neun Analysten bewerten die Aktie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Merck wird von den meisten Analysten positiv eingeschätzt und könnte Investoren ein großes Potenzial bieten...