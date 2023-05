Merck: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,85% - Kursziel bei 210,63 €

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie des Pharmakonzerns Merck hat in der vergangenen Handelswoche an Wert gewonnen und am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +3,36% hingelegt. Die Bankanalysten sind sich einig: die Aktie ist unterbewertet und das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 210,63 € – ein Potenzial für Investoren von +27,85%.

Das Guru-Rating wurde auf 4,09 angehoben (vorher: 3,92) und die Mehrheit der Analysten bewerten die Aktie weiterhin positiv mit “Kauf”. Nur wenige Experten empfehlen aktuell ein “Halten” oder gar einen “Verkauf”. Insgesamt scheint der Markt optimistisch zu sein und Anlegern gute Chancen zu eröffnen.

Hinweis: Diese Informationen dienen lediglich als Orientierungshilfe und stellen keine...