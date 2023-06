Merck: Analysten sehen Kurspotenzial von +24,36% - Aktuelles Kursziel bei 209,61 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Am gestrigen Handelstag gab die Merck-Aktie um -0,38% nach. Die letzten fünf Tage ergaben eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,12%. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 209,61 EUR liegt. Das würde ein Investitionspotential in Höhe von +24,36% bedeuten.

Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie als “halten”. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4.09.