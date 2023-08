Merck: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,59% - Kursziel bei 113,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Merck an der Börse ein Plus von +0,56% verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Ergebnis sogar +1,21%. Die Experten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 113,21 EUR. Damit wäre ein Potenzial von +16,59% gegeben.

Die Einschätzung vieler Bankanalysten wird durch das “Guru-Rating” bestätigt. Dieses bleibt weiterhin stabil auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”. Von insgesamt 30 befragten Analysten raten aktuell 20 zum Kauf oder halten die Bewertung “halten”. Lediglich einer empfiehlt den Verkauf der Aktie.

Anleger sollten jedoch bedenken, dass jede Investition mit Risiken behaftet ist und eine individuelle Beratung notwendig sein kann.