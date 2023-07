Merck: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,49% - Zielkurs bei 112,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verlor an Wert. In den letzten fünf Handelstagen sank der Kurs um insgesamt -2,57%. Die Stimmung ist daher eher pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Sie sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 112,29 EUR und damit ein Potenzial von +16,49%. Dabei sind sich 14 Analysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf. Fünf weitere Experten empfehlen ebenfalls einen Kauf, jedoch mit einer optimistischen aber nicht euphorischen Einschätzung. Acht Analysten halten die Positionierung für sinnvoll (“halten”). Nur eine Person rät zum Verkauf.

Das positive Guru-Rating unterstützt diese Einschätzungen nun zusätzlich (4,14 nach zuvor “Guru-Rating ALT”).