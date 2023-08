Merck: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,56% - Kursziel bei 113,99 EUR

Die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck verzeichnete gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -0,20%. Insgesamt betrachtet gab es jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,00%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Allerdings sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel für Merck bei 113,99 EUR. Dies würde einem Potenzial von +14,56% gegenüber dem aktuellen Kurs entsprechen. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen 19 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (Anteil +65,52%). Sechs Experten bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (Kauf), neun halten sie für neutral und einer rät zum Verkauf.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,07.