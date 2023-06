Merck: Analysten sehen Kurspotenzial von 13,68% - Kursziel bei 113,11 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Am gestrigen Tag verzeichnete Merck am Finanzmarkt eine leichte Abnahme von -0,45%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung insgesamt bei -0,40%, was auf eine aktuell neutral eingestellte Marktstimmung hindeutet.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie von Merck derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 113,11 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet dies Investoren ein Potenzial für einen Anstieg um +13,68%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Insgesamt empfehlen jedoch 19 Analysten (67,86%) die Aktie zu kaufen oder sind zumindest optimistisch gestimmt. Fünf weitere stufen sie als “Halten” ein und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Zusammengefasst bleibt das Guru-Rating weiterhin unverändert positiv mit einem Wert von...