Merck: Analysten sehen Kurspotential von +38,52%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Merck einen Rückgang um -0,43% an der Börse. Insgesamt konnte jedoch in den letzten fünf Handelstagen ein Anstieg von +1,44% verbucht werden. Der Markt scheint also aktuell relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 209,10 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +38,52%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 7 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 13 bewerten sie als “Kauf”. Lediglich 3 Experten halten eine neutrale Positionierung (“halten”). Somit sind immerhin noch fast 87% der Analysten optimistisch hinsichtlich des weiteren Verlaufs.

Ein zusätzlich positives Signal gibt das Guru-Rating ab – es...