Merck: Analysten sehen +13,16% Kurspotenzial bei aktuellem Kursziel von 113,07 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Merck eine leichte Kursentwicklung von -0,07%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage belaufen sich auf einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,17%.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 113,07 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +13,16%. Von insgesamt 28 geprüften Analysteneinschätzungen empfehlen 14 Experten die Aktie zum Kauf und weitere fünf sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Acht Analysten halten weiterhin an ihren bisherigen Bewertungen fest und nur ein Experte sieht den Verkauf als sinnvoll an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit 4.14 Punkten bestehen.

Ein Großteil der Bankanalysten ist demnach optimistisch eingestellt (+67.86%).