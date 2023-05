Merck: Analysten sagen Kursziel von 210,63 € voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Merck-Aktie wird derzeit nach Ansicht einiger Analysen unterbewertet gehandelt. Das aktuelle wahre Kursziel liegt bei 210,63 € und könnte somit Investoren eine Rendite von +30,62% bieten.

• Merck notierte am 10.05.2023 bei -0,80%

• Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert mit einem Wert von 4,09

Am gestrigen Tag sank die Aktie um -0,80%, was in den letzten fünf Handelstagen insgesamt zu einem Rückgang von -2,69% führte.

Aktuell sind sechs Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt und weitere sechs setzen die Aktie auf “Kauf”. Drei Experten haben eine neutrale Positionierung gewählt und lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Das positive Bild wird durch das stabile Guru-Rating abgerundet.