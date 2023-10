Merck: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 117,47 EUR

Die Aktie von Merck hat in den letzten Tagen eine relative Stagnation erlebt. Am gestrigen Tag jedoch konnte sie einen Zuwachs von +1,10% verbuchen. Die Summe der vergangenen fünf Handelstage zeigt insgesamt eine Abnahme um -0,25%, was auf eine neutrale Tendenz des Marktes schließen lässt.

Laut Experteneinschätzungen ist die Aktie aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 117,47 EUR auf. Sollten die Prognosen eintreffen, würde dies ein Kurspotenzial für Investoren von +19,75% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten neutralen Entwicklung.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen 13 Experten den Kauf der Aktie als starkes Investment. Fünf weitere sind ebenfalls optimistisch gestimmt und bewerten sie mit “Kauf”. Mit einer Haltungsempfehlung “Halten”...