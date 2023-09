Merck: Analysten prognostizieren Kursziel von 115,92 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Merck-Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang um -1,24%, was sich auf eine positive Handelswoche von +0,71% summiert. Doch wie sehen die Prognosen der Bankanalysten aus? Diese sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +15,92% bei einem Kursziel von 115,92 EUR bietet. Obwohl nicht alle Experten dieser Einschätzung zustimmen und das Guru-Rating mit 4,07 unverändert bleibt.

• Am 14.09.2023 notierte die Merck-Aktie mit -1,24%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 115,92 EUR

• Laut aktueller Analyse empfehlen insgesamt +65,52% aller Analysten den Kauf der Aktie