Merck: Analysten erwarten deutliches Kurspotenzial - Kursziel bei 201,96 EUR

Die Aktie von Merck zeigt sich am Finanzmarkt optimistisch und verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +1,26%, sodass die vergangenen fünf Handelstage auf ein Plus von +1,29% kommen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das aktuelle mittelfristige Kursziel für Merck bei 201,96 EUR liegt. Somit eröffnet sich ein potenzielles Kurswachstum in Höhe von +29,05%.

• Am 06.10.2023 legte die Aktie um +1,26% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Merck beträgt 201,96 EUR

• Der Anteil der Optimisten unter den Analysten liegt bei +87,50%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Trotz eines positiven Trends bewerten nicht alle Experten diese Einschätzung gleichermaßen und es gibt auch kritische Stimmen mit dem Rating “Verkauf”. Dennoch sehen die Mehrheit der befragten Analysten (8) die Möglichkeit zum Kauf als stark...