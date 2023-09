Merck: Aktuelles Kursziel von 198,90 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Merck-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +20,55% über dem aktuellen Kurs.

• Merck: Steigerung um +0,21% am 11.09.2023

• Kursziel von Merck bei 198,90 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,08

Gestern verzeichnete die Aktie von Merck einen Anstieg von +0,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -2,83%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl das Marktsentiment eindeutig ist und einige Analysten nicht alle optimistisch sind, liegt das aktuelle mittelfristige Kursziel für Merck durchschnittlich bei 198,90 EUR. Dieses Ziel würde Investoren ein Potential von +20,55% bieten.

Aktuell setzen sieben Analysten auf “strong buy”, während vierzehn weitere zu einem Kauf raten. Drei Experten bewerten die Aktie neutral mit...