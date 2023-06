Merck: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel bei 113,57 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Am gestrigen Tag konnte die Merck-Aktie am Finanzmarkt um +0,77% zulegen. Mit einem kumulierten Ergebnis von +4,83% in den vergangenen fünf Handelstagen scheint der Markt gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Doch wie ist die Meinung der Analysten? Im Durchschnitt geht man davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für Merck bei 113,57 EUR liegt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein Kurspotenzial in Höhe von +7,95%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht und es gibt unterschiedliche Bewertungen.

Von insgesamt 14 Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen. Weitere fünf Experten teilen diese positive Einschätzung und sehen ebenfalls einen Kauf als Empfehlung an. Acht weitere Bankanalysten beurteilen die Aktie eher neutral mit “halten”. Lediglich eine Person hält einen Verkauf...