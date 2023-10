Merck: Aktienanalyse sagt Kurspotenzial von +29,05% voraus - Kursziel bei 201,96 EUR

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie von Merck aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 201,96 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +29,05%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in jüngster Zeit.

Am gestrigen Tag legte das Unternehmen eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hin (+1,26%). Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage betragen insgesamt +1,29%, was auf eine optimistische Stimmung schließen lässt.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,17 weiterhin stabil. Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung beträgt +87,50%.

8 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 13 bewerten sie als “Kauf”. Nur zwei Experten halten sich neutral (“halten”) und ein einziger gibt die Empfehlung...