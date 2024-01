Merck Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Derzeit steigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Merck & auf 16, was bedeutet, dass die Börse 16,56 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies ein recht niedriger Wert, der 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet angesehen und entsprechend als "Gut" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger die Aktienkurse beeinflussen. Analytiker haben daher die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Merck & untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei acht berechnete Signale eine "Gut"-Bewertung ergaben.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Merck &-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Merck &-Aktie mit 109,02 USD eine "Neutral"-Bewertung erhält, da er sich um +0,78 Prozent vom GD200 (108,18 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 103,92 USD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,91 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Merck &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.