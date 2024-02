Merck Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Merck &-Aktie hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität ist rückläufig, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt.

Die technische Analyse ergibt hingegen eine positive Bewertung. Der Schlusskurs der Aktie lag am letzten Handelstag bei 127,79 USD, was einem Anstieg um 16,28 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Merck &-Aktie insgesamt 11 Analystenbewertungen, von denen 10 positiv und 1 neutral ausfielen. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -2,89 Prozent, wodurch eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 10,27 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" zeigt die Aktie eine starke Überperformance.

Insgesamt erhält die Merck &-Aktie also gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive "Gut"-Bewertung.