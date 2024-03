Merck Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Merck-Aktie wird aufgrund niedriger Dividendenrendite, schlechter Aktienkursentwicklung und geringem Sentiment als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Merck-Aktie liegt derzeit bei 1,41 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,59 Prozent liegt. Speziell in der "Arzneimittel"-Branche fällt dieser Wert um 2 Prozent niedriger aus. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Merck-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Aktie von Merck eine Rendite von -7,8 Prozent erzielt, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite bei -3,1 Prozent, was einen Unterschied von 4,7 Prozent zeigt. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Merck-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung. Dies führt zu einer weiteren Bewertung der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Merck-Aktie mit 24,03 einen deutlich niedrigeren Wert auf als vergleichbare Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien, dass die Merck-Aktie aufgrund der niedrigen Dividendenrendite, schlechten Aktienkursentwicklung und geringem Sentiment als "Schlecht" eingestuft wird.