Merck: Aktie unterbewertet - Kursziel 115,26 EUR

Mercks Aktienkurs verzeichnete am 4. September einen Anstieg von +0,16%. In der vergangenen Handelswoche lag das Plus bei +0,03%, was auf eine relativ neutrale Marktlage hindeutet. Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Merck-Aktie für unterbewertet.

• Mercks Kursziel liegt bei 115,26 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,07

Das mittelfristige Kursziel von Merck beträgt laut Bankanalysten 115,26 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +13% zum aktuellen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach den letzten neutralen Entwicklungen des Unternehmens. Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen empfehlen aktuell 19 die Aktien als Kauf oder starken Kauf (65,52%). Das Guru-Rating blieb mit einer Bewertung von “Guru Rating ALT” unverändert.

