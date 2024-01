Merck Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Merck & Co. Inc. Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,66%, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,46%. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs hat Merck & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,1% erzielt, was jedoch eine Underperformance von -5,26% im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite 6,02% unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in Bezug auf die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Merck & weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da 12 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 121,69 USD, was einer 2,58%igen Entwicklung des Aktienkurses entspricht und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Gesamteinstufung "Gut".