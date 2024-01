Merck Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Der Aktienkurs von Merck hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,97 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -14,58 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Merck um 14,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Merck-Aktie war in den sozialen Medien überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Merck mit einer Differenz von -2,25 Prozent zum Branchendurchschnitt im negativen Bereich und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Merck-Aktie bei 157,35 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 143,25 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen ein nahezu gleiches Ergebnis zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend wird die Merck-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen mit einem "Neutral"-Rating versehen.