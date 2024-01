Merck Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Merck diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Nur an drei Tagen dominierte die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale zu verzeichnen waren, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Merck führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete Merck eine Rendite von -21,97 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,78 Prozent, wobei Merck mit -10,19 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass die Merck-Aktie sowohl auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tage-Durchschnitts unterschiedlich bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 155,52 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 147,1 EUR liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 148,21 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs ist und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Merck auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Merck-Aktie liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (38,43) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Merck.