Merck Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten vier Wochen gab es eine positive Veränderung der Stimmungslage bei der Aktie von Merck in den sozialen Medien. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, weder zu- noch abgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Merck bei -21,97 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für die "Arzneimittel"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -12,45 Prozent. Auch hier liegt Merck mit 9,52 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Merck beträgt aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -2,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Merck eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.