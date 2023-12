Merck Aktie: Das gab es noch nie!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Merck & fällt insgesamt positiv aus. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 12 positiv, 2 neutral und keine negativ. Im vergangenen Monat gab es eine positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als positiv kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Merck & liegt bei 121,69 USD, was einer voraussichtlichen Kursentwicklung von 12,7 Prozent entspricht. Dementsprechend erhält die Aktie das Rating "Gut" von den Analysten.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche unterbewertet ist. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen rund um die Aktie von Merck & in den letzten beiden Wochen. Dadurch wird das Unternehmen auch von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Merck &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 108,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 107,98 USD liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten, fundamentale Aspekte und die Anlegerstimmung die Aktie von Merck & insgesamt positiv bewerten, während die technische Analyse eher neutral ausfällt.