Merck Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Analysten bewerten die Aktie von Merck & auf langfristiger Basis als "Gut". Von 18 Analysten wurden 12 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Merck &. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 122,64 USD, was einer Erwartung von 16,68 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 105,11 USD liegt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -2,04 Prozent erzielt, was 16,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 28,22 Prozent, wobei Merck & aktuell 30,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Merck & derzeit bei 108,22 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 105,11 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 103,28 USD, was einen Abstand von +1,77 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.