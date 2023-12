Merck Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Merck derzeit bei 158,99 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 139,95 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von -11,98 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 150,69 EUR, was einer Distanz von -7,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,16 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Merck-Aktie damit um 5,41 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,75 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 4,28 Prozent, wobei Merck aktuell 12,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Merck in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat auch 7 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, wodurch eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Merck-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was als positiv bewertet wird. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie von Merck insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.