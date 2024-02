Merck Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Derzeit wird die Aktie von Merck & unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Merck & zahlt. Dieser Wert liegt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 109,64 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 125,45 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch im Branchenvergleich schneidet Merck & gut ab, mit einer Performance von 10,27 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu einem Durchschnittsrückgang von -10 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Merck & verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, sowohl auf technischer Ebene als auch im Vergleich zur Branche und hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.