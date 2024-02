Merck Aktie: Was macht der Markt?

Der Pharmakonzern Merck & hat eine Dividendenrendite von 2,66%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49% nur eine geringfügige Überbewertung darstellt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Merck & liegt bei 16,56, während der Branchendurchschnitt bei 84 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Kommunikation im Netz über Merck & zeigt wenig Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion konnte jedoch auch 8 positive und keine negativen Signale herausfiltern, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.